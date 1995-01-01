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    Защитник Дании Кьер: «Россию недооценивают, они реальная угроза»

    Защитник сборной Дании Симон Кьер высказался о предстоящем матче Евро-2020 с Россией.

    – Какой игрок России кажется самым опасным?

    – Дзюба и Головин – классные игроки. Я должен опасаться их, как защитник. У вас много хороших игроков, которые добились прогресса за последние годы. Нам нужно быть сконцентрированными, потому что Россию недооценивают. За последние пару лет они хорошо себя проявили, они реальная угроза. Мы не хотим их недооценивать, потому что иначе не получим результата.

    • Матч России с Данией пройдет завтра в Копенгагене. Начало – в 22:00 мск.
    • Россия после двух туров занимает второе место в группе, Дания – последнее.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2503

      panmon 1 час назад

      Ну да, у нас ведь есть Боширов и Петров

      0
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      Рейтинг: +23055

      Боцман59rus 2 часа назад

      помнит еще пятёрочку от Спартака)))

      2
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      Рейтинг: +23193

      silver29 2 часа назад

      Никаких онанистов в стартовом составе, тоько Соболев и Миранчук с первых минут в основе.

      2
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      Рейтинг: +5032

      BarStep > silver29 54 минуты назад

      Думаешь вдвоём управятся?

      0
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      Рейтинг: +5728

      Томик > silver29 28 минут назад

      И никаких Магомедов. А то и отсутствие онанистов не поможет.

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