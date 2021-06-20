Защитник Дании Кьер: «Россию недооценивают, они реальная угроза»

Защитник сборной Дании Симон Кьер высказался о предстоящем матче Евро-2020 с Россией.

– Какой игрок России кажется самым опасным?

– Дзюба и Головин – классные игроки. Я должен опасаться их, как защитник. У вас много хороших игроков, которые добились прогресса за последние годы. Нам нужно быть сконцентрированными, потому что Россию недооценивают. За последние пару лет они хорошо себя проявили, они реальная угроза. Мы не хотим их недооценивать, потому что иначе не получим результата.