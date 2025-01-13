Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 35 лет

Симон Кьер объявил об уходе из профессионального футбола.

«Сейчас самое подходящее время, чтобы закрыть эту главу. Решение я принял не после лета, а еще за год до чемпионата Европы.

На самом деле мысли начали возникать уже осенью 2023 года. Тогда я понял, что мое время в «Милане» подходит к концу», – сказал 35-летний датчанин.