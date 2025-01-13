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    Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 35 лет

    Симон Кьер объявил об уходе из профессионального футбола.

    «Сейчас самое подходящее время, чтобы закрыть эту главу. Решение я принял не после лета, а еще за год до чемпионата Европы.

    На самом деле мысли начали возникать уже осенью 2023 года. Тогда я понял, что мое время в «Милане» подходит к концу», – сказал 35-летний датчанин.

    • Кьер за всю карьеру выиграл один трофей – Серию А в 2022 году.
    • Он известен по выступлениям за «Милан», «Аталанту», «Севилью», «Фенербахче», «Лилль», «Рому», «Вольфсбург», «Палермо» и «Мидтьюлланд».
    • За сборную Дании провел 132 матча и стал бронзовым призером Евро-2020.

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    Источник: TV 2 Sport

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    13.01.2025 15:15
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