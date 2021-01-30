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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 30 января 2021
Болонья
30.01.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Милан
81'
А. Поли
26'
А. Ребич
55'
Ф. Кессье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
ГОЛ! 1:2!
А. Поли
Пас отдал
А. Сков Ольсен
81'
Замена
А. Поли
️️️️
Й. Схаутен
79'
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Дийкс
79'
73'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Р. Леау
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
67'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Н. Домингес
67'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Н. Сансоне
67'
62'
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
62'
Замена
Р. Крунич
️️️️
А. Ребич
Желтая карточка
Р. Сориано
56'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Кессье
51'
Желтая карточка
А. Ребич
26'
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Ребич
Желтая карточка
М. Дийкс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
35
Дийкс
5
Данило
5
Сумаоро
5
Томиясу
8
Домингес
22
Схаутен
21
Сориано
11
Сансоне
99
Барроу
7
Орсолини
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
23
Томори
26
Романьоли
19
Эрнандес
16
Тонали
19
Кессье
56
Салемакерс
9
Ребич
27
Леау
11
Ибрагимович
22
Схаутен
15
Поли
15
Поли
22
Схаутен
11
Сансоне
25
Вигнато
25
Вигнато
11
Сансоне
8
Домингес
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Домингес
35
Дийкс
8
Паласио
8
Паласио
35
Дийкс
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
9
Ребич
33
Крунич
33
Крунич
9
Ребич
27
Леау
9
Манджукич
9
Манджукич
27
Леау
Остались в запасе
Болонья
Милан
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
2
Аарон Хики
ЛЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
2
Аарон Хики
ЛЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Остались в запасе
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Болонья - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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