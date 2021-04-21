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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сассуоло
Милан - Сассуоло: обзор матча 21 апреля 2021
Милан
21.04.2021, среда, 19:30
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
30'
Х. Чалханоглу
76'
Д. Распадори
83'
Д. Распадори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сассуоло
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
86'
Замена
П. Калюлю
️️️️
Д. Калабрия
86'
Замена
Б. Диас
️️️️
С. Мейте
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
Д. Распадори
Пас отдал
Д. Берарди
83'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Ж. Бога
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Распадори
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Ребич
74'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Х. Чалханоглу
73'
72'
Замена
М. Лопес
️️️️
П. Мба Обьянг
64'
Замена
Д. Тольян
️️️️
М. Мюлдюр
64'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Г. Дефрель
63'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ф. Джуричич
60'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
А. Салемакерс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
98
Брайан Оддеи
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-3-3
1
Доннарумма
2
Калабрия
24
Кьер
23
Томори
2
Далот
20
Чалханоглу
8
Мейте
19
Кессье
9
Ребич
27
Леау
56
Салемакерс
4-2-3-1
47
Консильи
18
Мюлдюр
6
Марлон
67
Феррари
77
Кирьякопулос
5
Локателли
14
Мба Обьянг
10
Берарди
31
Джуричич
13
Бога
92
Дефрель
2
Калабрия
15
Калюлю
15
Калюлю
2
Калабрия
20
Чалханоглу
33
Крунич
33
Крунич
20
Чалханоглу
8
Мейте
21
Диас
21
Диас
8
Мейте
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
9
Ребич
9
Манджукич
9
Манджукич
9
Ребич
18
Мюлдюр
22
Тольян
22
Тольян
18
Мюлдюр
14
Мба Обьянг
20
Лопес
20
Лопес
14
Мба Обьянг
31
Джуричич
25
Траоре
25
Траоре
31
Джуричич
13
Бога
17
Гараслин
17
Гараслин
13
Бога
92
Дефрель
18
Распадори
18
Распадори
92
Дефрель
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Милан - Сассуоло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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