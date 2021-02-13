Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Милан
Специя - Милан: обзор матча 13 февраля 2021
Специя
13.02.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Милан
56'
Д. Маджоре
67'
С. Бастони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Милан
83'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Х. Чалханоглу
83'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Салемакерс
Замена
Д. Акампора
️️️️
Д. Маджоре
83'
70'
Замена
Ф. Томори
️️️️
С. Кьер
ГОЛ! 2:0!
С. Бастони
Пас отдал
Н. Эстевес
67'
65'
Желтая карточка
Д. Далот
64'
Замена
С. Мейте
️️️️
И. Беннасер
64'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Р. Леау
Желтая карточка
М. Эрлич
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Маджоре
56'
Желтая карточка
С. Бастони
25'
Желтая карточка
Л. Виньяли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Специя
41
Йерун Зут
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
3-1-3-3
49
Проведель
6
Эрлич
44
Исмайли
8
Виньяли
27
Риччи
24
Эстевес
18
Маджоре
10
Бастони
11
Гьяси
17
Сапонара
7
Агудело
4-3-2-1
1
Доннарумма
2
Далот
26
Романьоли
24
Кьер
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
56
Салемакерс
27
Леау
11
Ибрагимович
18
Маджоре
13
Акампора
13
Акампора
18
Маджоре
56
Салемакерс
10
Хеуге
10
Хеуге
56
Салемакерс
24
Кьер
23
Томори
23
Томори
24
Кьер
10
Беннасер
8
Мейте
8
Мейте
10
Беннасер
20
Чалханоглу
70
Кастильехо
70
Кастильехо
20
Чалханоглу
27
Леау
9
Манджукич
9
Манджукич
27
Леау
Остались в запасе
Специя
Милан
15
Лео Сена
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
22
Хуан Рамос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
15
Лео Сена
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
22
Хуан Рамос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Специя - Милан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Специя
Милан
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+