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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кротоне
Милан - Кротоне: обзор матча 07 февраля 2021
Милан
07.02.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
4 : 0
Завершен
Кротоне
30'
З. Ибрагимович
64'
З. Ибрагимович
69'
А. Ребич
70'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кротоне
Желтая карточка
Д. Калабрия
87'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Ф. Кессье
87'
Желтая карточка
А. Романьоли
81'
79'
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
М. Вулич
79'
Замена
Сими
️️️️
С. Ди Кармине
Замена
М. Манджукич
️️️️
З. Ибрагимович
77'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Ребич
77'
73'
Желтая карточка
А. Рисполи
72'
Замена
Э. Энрике
️️️️
А. Бенали
ГОЛ! 4:0!
А. Ребич
Пас отдал
Х. Чалханоглу
70'
ГОЛ! 3:0!
А. Ребич
Пас отдал
Х. Чалханоглу
69'
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Т. Эрнандес
64'
64'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
А. Унас
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Р. Леау
62'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
46'
Желтая карточка
А. Салемакерс
36'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Р. Леау
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
96
Адам Унас
ПВ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
20
Луис Рохас
АП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Сими
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
23
Томори
26
Романьоли
2
Калабрия
8
Мейте
19
Кессье
9
Ребич
27
Леау
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
4-4-1-1
21
Кордас
43
Големич
26
Джиджи
5
Луперто
13
Реца
3
Рисполи
50
Бенали
10
Вулич
21
Дзанеллато
96
Унас
11
Ди Кармине
9
Ребич
10
Хеуге
10
Хеуге
9
Ребич
27
Леау
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
27
Леау
19
Кессье
33
Крунич
33
Крунич
19
Кессье
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
9
Манджукич
9
Манджукич
11
Ибрагимович
10
Вулич
10
Петриччионе
10
Петриччионе
10
Вулич
50
Бенали
23
Энрике
23
Энрике
50
Бенали
11
Ди Кармине
9
Сими
9
Сими
11
Ди Кармине
96
Унас
97
Ривьер
97
Ривьер
96
Унас
Остались в запасе
Милан
Кротоне
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
45
Джан Марко Креспи
ВР
20
Луис Рохас
АП
13
Педру Перейра
ПВ
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
20
Луис Рохас
АП
13
Педру Перейра
ПВ
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Милан - Кротоне
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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