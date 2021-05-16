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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 16 мая 2021
Милан
16.05.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
Замена
М. Манджукич
️️️️
Х. Чалханоглу
89'
88'
Замена
Д. Ругани
️️️️
А. Карбони
87'
Замена
К. Асамоа
️️️️
А. Дейола
87'
Замена
Р. Клаван
️️️️
Л. Чеппителли
78'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Марин
78'
Замена
А. Черри
️️️️
Л. Паволетти
Замена
С. Мейте
️️️️
И. Беннасер
63'
Замена
Д. Далот
️️️️
Д. Калабрия
63'
Желтая карточка
Д. Калабрия
58'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Б. Диас
57'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Салемакерс
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Карбони
40'
Желтая карточка
Р. Марин
Желтая карточка
С. Кьер
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
10
Маттео Трамони
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-3-3
1
Доннарумма
19
Эрнандес
23
Томори
24
Кьер
2
Калабрия
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
9
Ребич
21
Диас
56
Салемакерс
4-4-2
28
Краньо
2
Годин
23
Чеппителли
44
Карбони
22
Ликояннис
18
Марин
14
Дейола
8
Нандес
44
Наингголан
30
Паволетти
9
Жоао Педро
56
Салемакерс
27
Леау
27
Леау
56
Салемакерс
2
Калабрия
2
Далот
2
Далот
2
Калабрия
10
Беннасер
8
Мейте
8
Мейте
10
Беннасер
21
Диас
70
Кастильехо
70
Кастильехо
21
Диас
20
Чалханоглу
9
Манджукич
9
Манджукич
20
Чалханоглу
23
Чеппителли
24
Клаван
24
Клаван
23
Чеппителли
44
Карбони
24
Ругани
24
Ругани
44
Карбони
14
Дейола
27
Асамоа
27
Асамоа
14
Дейола
18
Марин
32
Дункан
32
Дункан
18
Марин
30
Паволетти
9
Черри
9
Черри
30
Паволетти
Остались в запасе
Милан
Кальяри
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Милан - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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