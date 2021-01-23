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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 23 января 2021
Милан
23.01.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
26'
К. Ромеро
53'
Й. Иличич (П)
77'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аталанта
90'
+1
Замена
М. Кальдара
️️️️
Б. Джимсити
90'
+1
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пессина
90'
+1
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Р. Госенс
84'
Желтая карточка
Р. Госенс
83'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Й. Иличич
77'
ГОЛ! 0:3!
Д. Сапата
Пас отдал
К. Ромеро
Замена
М. Манджукич
️️️️
С. Кастильехо
70'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
70'
67'
Замена
Й. Меле
️️️️
Х. Хатебур
Замена
М. Мусаккио
️️️️
П. Калюлю
57'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Й. Иличич
Желтая карточка
Ф. Кессье
51'
Замена
Б. Диас
️️️️
С. Мейте
46'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
38'
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Ромеро
Пас отдал
Р. Госенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
15
Калюлю
24
Кьер
2
Калабрия
16
Тонали
8
Мейте
19
Кессье
27
Леау
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
3-3-2-2
95
Голлини
21
Ромеро
6
Джимсити
33
Хатебур
2
Толой
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
32
Пессина
91
Сапата
72
Иличич
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
15
Калюлю
37
Мусаккио
37
Мусаккио
15
Калюлю
8
Мейте
21
Диас
21
Диас
8
Мейте
70
Кастильехо
9
Манджукич
9
Манджукич
70
Кастильехо
33
Хатебур
21
Меле
21
Меле
33
Хатебур
8
Госенс
19
Паломино
19
Паломино
8
Госенс
6
Джимсити
23
Кальдара
23
Кальдара
6
Джимсити
32
Пессина
17
Малиновский
17
Малиновский
32
Пессина
72
Иличич
10
Муриэль
10
Муриэль
72
Иличич
Остались в запасе
Милан
Аталанта
10
Йенс Хеуге
ЛВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
10
Йенс Хеуге
ЛВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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