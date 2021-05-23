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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Милан
Аталанта - Милан: обзор матча 23 мая 2021
Аталанта
23.05.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Милан
43'
Ф. Кессье (П)
90+2'
Ф. Кессье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Милан
Красная карточка
М. де Рон
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Д. Далот
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Кессье
Желтая карточка
Р. Толой
87'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Фройлер
87'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Р. Толой
87'
82'
Желтая карточка
М. Манджукич
Замена
М. Пашалич
️️️️
Й. Меле
80'
79'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Р. Леау
79'
Замена
Д. Далот
️️️️
А. Салемакерс
Желтая карточка
М. де Рон
69'
62'
Замена
Р. Крунич
️️️️
И. Беннасер
61'
Замена
С. Мейте
️️️️
Б. Диас
Желтая карточка
Р. Фройлер
48'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Пессина
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Кессье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
3-3-1-2-1
95
Голлини
21
Ромеро
2
Толой
6
Джимсити
8
Госенс
15
де Рон
21
Меле
8
Фройлер
32
Пессина
17
Малиновский
91
Сапата
4-3-3
1
Доннарумма
2
Калабрия
24
Кьер
23
Томори
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
56
Салемакерс
21
Диас
27
Леау
2
Толой
19
Паломино
19
Паломино
2
Толой
8
Фройлер
59
Миранчук
59
Миранчук
8
Фройлер
21
Меле
8
Пашалич
8
Пашалич
21
Меле
32
Пессина
10
Муриэль
10
Муриэль
32
Пессина
56
Салемакерс
2
Далот
2
Далот
56
Салемакерс
10
Беннасер
33
Крунич
33
Крунич
10
Беннасер
21
Диас
8
Мейте
8
Мейте
21
Диас
27
Леау
9
Манджукич
9
Манджукич
27
Леау
Остались в запасе
Аталанта
Милан
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аталанта - Милан
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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