Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Журналист Скира: «Манджукич будет получать в «Локомотиве» 4 миллиона за сезон»

    Нападающий Марио Манджукич все ближе к переходу в «Локомотив». Личные условия уже согласованы.

    «Контракт будет действовать до 2022 года. Зарплата – 4 миллиона евро в год», – написал инсайдер Николо Скира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:34
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +334

      Brabus71 39 минут назад

      С такими деньгами, не будет играть... Однозначно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2959

      solodealer 42 минуты назад

      "....будет получать в «Локомотиве» 4 миллиона за сезон...."
      Ключевое слово - "получать"...
      Лучше бы ЗАРАБАТЫВАЛ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +578

      xrrrx 51 минуту назад

      продали молодого + перспективного и взяли пенсионера за эти же деньги. проще уж было Фарфана оставить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +225

      Саладин > xrrrx 8 минут назад

      конечно,
      проще, дешевле и надежней было оставить Фару вместо Манджукича
      проще, дешевле и надежней было оставить Кверквелию вместо Райковича
      проще, дешевле и надежней было оставить Кварацхелию вместо Миранчука
      проще, дешевле и надежней было оставить Сёмина вместо Николича
      , но кику не выгодно, когда проще, дешевле и надёжней((((

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79193
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru