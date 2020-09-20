Журналист Скира: «Манджукич будет получать в «Локомотиве» 4 миллиона за сезон»

Нападающий Марио Манджукич все ближе к переходу в «Локомотив». Личные условия уже согласованы.
«Контракт будет действовать до 2022 года. Зарплата – 4 миллиона евро в год», – написал инсайдер Николо Скира.
- Манджукич прибудет в Москву на следующей неделе.
- Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
- Последним его клубом был катарский «Аль-Духаиль».
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.