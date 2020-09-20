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  • Журналист Скира: «Манджукич будет получать в «Локомотиве» 4 миллиона за сезон»

Журналист Скира: «Манджукич будет получать в «Локомотиве» 4 миллиона за сезон»

20 сентября 2020, 14:34
17

Нападающий Марио Манджукич все ближе к переходу в «Локомотив». Личные условия уже согласованы.

«Контракт будет действовать до 2022 года. Зарплата – 4 миллиона евро в год», – написал инсайдер Николо Скира.

Источник: твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Россия. Премьер-лига Локомотив Манджукич Марио
Комментарии (17)
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xrrrx
1600601753
продали молодого + перспективного и взяли пенсионера за эти же деньги. проще уж было Фарфана оставить
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Brabus71
1600602475
С такими деньгами, не будет играть... Однозначно
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ruded
1600605951
пора повышать цены за проезд в электричках..
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Garrincha58
1600608758
такое даже Газпром не может себе позволить чтобы пенсионеру платить столько
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Красногорск_Фан
1600609850
Как в детской сказке. Поменял быка на барана, барана на зайца, зайца на петуха, петуха на свистульку. И ходил свистел, довольный. Поменяли молодого, способного Миранчука на ноунеймов и пенсионеров по 4 млн. в год ((
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balam
1600615131
оптимизация епта
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фанат джигурды
1600615753
Несколько лет назад мечтал о Манджукиче в Локомотиве, и мечта сбылась. Марио, не подведи!!! Удачи и двузначное число голов за сезон. Плачущие о возможном повышении цен на электрички, а вам другие клубы есть на что спонсировать?)))))))
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portero
1600619127
Пофиг сколько будет получать, лишь бы отрабатывал на поле и голы забивал...
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zigbert
1600622293
Не молодой но очень опытный. Для Локомотива это будет удача.
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mutabor0992
1600633327
Ну бабло ж халявное!Ржиды цены поднимут и отобьют денежку...Вон Спартак уже комод(кокошу) купило.
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