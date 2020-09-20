«СЭ»: «Локомотив» ожидает приезд Манджукича в среду

Стала известна дата прибытия нападающего Марио Манджукича в Москву.
В «Локомотиве», который близок к подписанию хорвата, ожидают его приезд в среду, 23 сентября, пишет «СЭ».
По информации источника, 34-летний футболист заключит с российским клубом контракт до 2022 года с зарплатой 2,8 миллиона евро за сезон без учета бонусов.
- Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
- Последним его клубом был катарский «Аль-Духаиль».
- Сейчас форвард – свободный агент.
Источник: «Спорт-Экспресс»