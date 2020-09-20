«СЭ»: «Локомотив» ожидает приезд Манджукича в среду

Стала известна дата прибытия нападающего Марио Манджукича в Москву.

В «Локомотиве», который близок к подписанию хорвата, ожидают его приезд в среду, 23 сентября, пишет «СЭ».

По информации источника, 34-летний футболист заключит с российским клубом контракт до 2022 года с зарплатой 2,8 миллиона евро за сезон без учета бонусов.