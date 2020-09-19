Манджукич близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом»

Я согласен. Но только если еще Роналдо из Ювентуса, Левандовски из Баварии, Модрича из Реала подтянет. Старые связи. Так сказать. А сам по себе боюсь
что уже ой, все. Ну и #КикнадзеНаВыход
Нападающий Марио Манджукич в скором времени должен стать игроком «Локомотива».
По информации «Чемпионата», стороны близки к заключению контракта до 2022 года.
- Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
- Последним клубом нападающего был катарский «Аль-Духаиль».
- Сейчас хорват – свободный агент.
- Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов платить ему 2,7 миллиона евро в год.