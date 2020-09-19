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    Манджукич близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом»

    Нападающий Марио Манджукич в скором времени должен стать игроком «Локомотива».

    По информации «Чемпионата», стороны близки к заключению контракта до 2022 года.

    • Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
    • Последним клубом нападающего был катарский «Аль-Духаиль».
    • Сейчас хорват – свободный агент.
    • Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов платить ему 2,7 миллиона евро в год.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.09.2020 14:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 19 сентября 2020, 18:42

      Я согласен. Но только если еще Роналдо из Ювентуса, Левандовски из Баварии, Модрича из Реала подтянет. Старые связи. Так сказать. А сам по себе боюсь
      что уже ой, все. Ну и #КикнадзеНаВыход

      0
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      Рейтинг: +497

      Brabus71 19 сентября 2020, 16:54

      Все зависит от того для чего едет, иванович отработал норм тоже не молодой

      3
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 19 сентября 2020, 16:49

      34!!! года - много это или мало?

      0
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      Рейтинг: +3736

      Ziklop 19 сентября 2020, 14:43

      для нашего РПЛ пойдёт , у нас игроки на порядок хуже его.

      5
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 19 сентября 2020, 14:41

      Отличный конечно игрок,,,,но возраст,,,,,лет на 7 бы раньше бы,,,,был бы украшением нашего чемпионата,,,,

      3
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > slavutiq70 19 сентября 2020, 14:57

      Семь лет назад он Германию украшал и всё с Баварией взял, так что о России он наверно только в школе слышал)))

      16
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > zra78 19 сентября 2020, 15:23

      Я без тебя это знаю,,,но предполагать не кому не запрещено,,,,,

      1
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > slavutiq70 19 сентября 2020, 15:44

      Ну по твоему ответу сразу видно за какой ты клуб болеешь

      13
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 19 сентября 2020, 14:40

      Замена Фарфану. Одного ветерана вьетнамской войны меняют на другого.
      Одного не хотел Палыч, но в итоге Полюбился Палычем, потому что ему было что доказывать. Второй выиграл всё на свете и пришел получать зп, ему нечего доказывать, у него все титулы есть)

      2
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      Рейтинг: +7878

      Томик > Romantic2010 19 сентября 2020, 14:57

      Паренёк заслуженный, конечно, но запамятовал что-то, в каких годах Хорваты выигрывали ЧЕ и ЧМ? Или "всё на свете" - это лёгкий гротеск для усиления впечатления, а я просто ничего в художественном преувеличении не понимаю?

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Томик 19 сентября 2020, 15:54

      Я всё таки веду речь о клубе....

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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 19 сентября 2020, 14:36

      Разорились бы на Кавани.

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      Рейтинг: +7878

      Томик > SinyaaPyll 19 сентября 2020, 14:58

      Не, не, Кавани я всё ещё в "Спартак" жду. Пока он карьеру не закончил, а я могу ещё ждать - всё возможно.

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