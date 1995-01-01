«Локомотив» и Манджукич согласовали зарплату 2,7 миллиона в год

Нападающий Марио Манджукич все ближе к трансферу в «Локомотив». Как пишет «Чемпионат», стороны согласовали зарплату 2,7 миллиона евро в год.

Теперь идут переговоры о сумме подъемных (Манджукич свободный агент) и личных бонусах игрока. Хорват вскоре должен дать ответ.