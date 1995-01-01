«Локомотив» и Манджукич согласовали зарплату 2,7 миллиона в год

такими темпами кикнадзе скоро и Марадону подпишет, вот так омоложение состава)
Нападающий Марио Манджукич все ближе к трансферу в «Локомотив». Как пишет «Чемпионат», стороны согласовали зарплату 2,7 миллиона евро в год.
Теперь идут переговоры о сумме подъемных (Манджукич свободный агент) и личных бонусах игрока. Хорват вскоре должен дать ответ.
- Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
- Последним клубом нападающего был катарский «Аль-Духаиль».
- «Локомотив» в РПЛ идет девятым.