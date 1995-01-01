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    «Локомотив» и Манджукич согласовали зарплату 2,7 миллиона в год

    Нападающий Марио Манджукич все ближе к трансферу в «Локомотив». Как пишет «Чемпионат», стороны согласовали зарплату 2,7 миллиона евро в год.

    Теперь идут переговоры о сумме подъемных (Манджукич свободный агент) и личных бонусах игрока. Хорват вскоре должен дать ответ.

    • Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
    • Последним клубом нападающего был катарский «Аль-Духаиль».
    • «Локомотив» в РПЛ идет девятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3113

      afw13 14 минут назад

      такими темпами кикнадзе скоро и Марадону подпишет, вот так омоложение состава)

      1
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      Рейтинг: +1478

      PAREVG. > afw13 5 минут назад

      Марадона уже давно не в форме, а вот Карпин, и Тихонов - вполне.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4855

      САДЫЧОК > afw13 4 минуты назад

      Марадонна даже в 90 будет сильнее многих ! Ты просто не знаешь , кто это !

      0
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      Рейтинг: +6298

      Сильвербой 15 минут назад

      Складывается впечатление, что нашими клубами руководят не просто идиоты, а безграничные имбецилы!!! Он уже уехал доигрывать в Катар, но и там нах.. оказался не нужен, а нашему Локомотиву оказывается просто необходим!!! Дол...бы!!!

      1
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      Рейтинг: +4855

      САДЫЧОК 16 минут назад

      Отличный нападающий!

      0
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      Рейтинг: +102

      neft44 39 минут назад

      Он в форме, лишнего веса нет, телосложение как у Левандовски и Роналду и Ибры, а такие могут играть долго и качественно, тот же Ибра пример, не важно что ему 34, будет нагибать у нас всех

      0
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      Рейтинг: +1478

      PAREVG. 44 минуты назад

      Грызун похоже забыл что в России есть лимит на легионеров, на данный момент в составе Локо их 9, то есть бомженок, вне заявки, и получает ЗП просто за то, что имеет контракт с Локо.
      Если подпишут Манджукича, то из заявки выпадет еще кто-то.
      Интересно, грызуну в голову не приходило, что перед тем как кого-то купить, надо кого-то продать.

      3
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      Рейтинг: +25852

      zra78 > PAREVG. 10 минут назад

      У него только денежные знаки в башке....

      1
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      Рейтинг: +1262

      Oldtrafford83 45 минут назад

      Вот это поворот,ждал его в МЮ пару лет назад,а теперь будет за Локо,буду рад если перейдёт и поможет ЖД в ЛЧ!!!

      0
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      Рейтинг: +1209

      CSKA471 47 минут назад

      Мне кажется Манджукич и хромой наших защитников переиграет

      3
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      Рейтинг: +1262

      Oldtrafford83 > CSKA471 44 минуты назад

      При чём не выходя на поле))

      3
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      Рейтинг: +10628

      derrik2000 53 минуты назад

      Не знаю-не знаю...
      После Катара в 34 года в нашу "костоломную" лигу?
      Скорее всего паря хочет через полгодика закончить карьеру в России, поскольку в Катаре жарко, а в Европе ему столько БАБЛА никто не предложит.
      Да и до "ридной Хорватчины" из Москвы не так далеко, как из Катара.

      1
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      Рейтинг: +580

      balam 57 минут назад

      ипать омоложение

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