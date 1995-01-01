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    Николич – о желании подписать Манджукича: «Молодые должны у кого-то учиться»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопросы о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего Марио Манджукича.

    «Я хотел Манджукича, потому что это опытный и качественный игрок, с очень хорошим менталитетом. Он бы сразу помог нам добиться результата и помог бы молодым игрокам развиваться.

    Это идeт вразрез с философией клуба? Не согласен с этим. Если хочешь развивать молодежь – а мы хотим, нет проблем – они должны у кого-то учиться. А у кого учиться, друг у друга? Им нужно три-четыре опытных игрока в команде. Посмотри, как Чорлука играл в том сезоне. Может, и Мурило стал лучше, потому что играет с ним? А если бы играл с еще одним молодым, не было бы так.

    Окей, Манджукич помогал бы нам год, может быть, два добиваться результата, но также помогал бы молодым. Все бы стали лучше рядом с таким игроком, понимаешь? Это не противоречит философии клуба», – сказал Николич.

    • Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
    • Последним его клубом был катарский «Аль-Духаиль». Сейчас он – свободный агент.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +25177

      oyabun 1 час назад

      Шюррле у нас тоже был хорошим учителем для молодых и реально был лидером команды. Вот только этого мало если тебя берут играть, а не работать наставником молодежи.

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      Рейтинг: +831

      Sky Spartak > oyabun 1 минуту назад

      Манджукич посильнее Шюрле...)))

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