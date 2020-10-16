Николич – о желании подписать Манджукича: «Молодые должны у кого-то учиться»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопросы о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего Марио Манджукича.

«Я хотел Манджукича, потому что это опытный и качественный игрок, с очень хорошим менталитетом. Он бы сразу помог нам добиться результата и помог бы молодым игрокам развиваться.

Это идeт вразрез с философией клуба? Не согласен с этим. Если хочешь развивать молодежь – а мы хотим, нет проблем – они должны у кого-то учиться. А у кого учиться, друг у друга? Им нужно три-четыре опытных игрока в команде. Посмотри, как Чорлука играл в том сезоне. Может, и Мурило стал лучше, потому что играет с ним? А если бы играл с еще одним молодым, не было бы так.

Окей, Манджукич помогал бы нам год, может быть, два добиваться результата, но также помогал бы молодым. Все бы стали лучше рядом с таким игроком, понимаешь? Это не противоречит философии клуба», – сказал Николич.

Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».

Последним его клубом был катарский «Аль-Духаиль». Сейчас он – свободный агент.

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