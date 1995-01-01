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    Николич – о том, почему не играет Райкович: «Я не хочу менять оборону, которая проводит сухие матчи»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич объяснил, почему новичок команды Слободан Райкович не получает игровую практику.

    «По поводу Райковича очень просто ответить. У нас Чорлука капитан, очень хорошо играет. Я очень доволен им как человеком, как игроком. Он был в очень хорошей форме. Очень жаль, что он получил травму. Надеюсь, не серьeзную, сегодня или завтра узнаю. Появился молодой Мурило. Да, были одна-две ошибки, но хорошо играл. Кто хочет реально смотреть за игрой – он играет очень хорошо. У нас было четыре или пять сухих матчей подряд.

    Я не хочу менять оборону, которая проводит сухие матчи. Какой тренер будет менять оборону после сухих матчей? Подожди, это первое. Второе. Чорлука, возможно, закончит карьеру следующим летом. И мы не можем в обороне играть только молодыми игроками, нам нужен один опытный.

    У нас не много левоногих игроков. Вообще немного, особенно когда Леша [Миранчук] уехал. Может быть, три на всю команду, очень мало, нехороший баланс левоногих и правоногих.

    Райкович – опытный, и он будет сейчас играть, если Чорлуки не будет. Ему нужно было время подготовиться. Люди думают: купишь игрока сегодня – он играет завтра. Так не бывает. Сколько матчей сыграл Кокорин в «Спартаке», например? Сколько сыграл Гайч в ЦСКА? Понимаешь? Ему было нужно время, но сейчас он готов и будет играть», – сказал Николич.

    • В августе Райкович перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • 31-летний серб заключил контракт до конца сезона.
    • Пока он принял участие только в одном матче, выйдя на замену в компенсированное время игры с «Зенитом».

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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