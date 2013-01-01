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    Манджукич объявил о завершении карьеры в 35 лет

    Нападающий Марио Манджукич принял решение уйти из профессионального футбола.

    О завершении карьеры 35-летний футболист объявил в инстаграме, написав письмо самому себе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Марио Манджукича

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      3meeeD 3 минуты назад

      Красиво разносит в Динамо,достойно играл в Баварии.и на своём стиле в старой сеньоре.Отличный игрок,останется в памяти.Удачи

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      Рейтинг: -542

      СуперПАВ9 28 минут назад

      Зря намного круче чем роналду

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      Рейтинг: +36

      3meeeD > СуперПАВ9 5 минут назад

      Ну нет.Но тоже гений в своём роде.

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      Рейтинг: +8629

      KOLBIS 44 минуты назад

      Достойная карьера и завершает на пике...Удачи в новых начинаниях!!!...

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