Манджукич объявил о завершении карьеры в 35 лет

Красиво разносит в Динамо,достойно играл в Баварии.и на своём стиле в старой сеньоре.Отличный игрок,останется в памяти.Удачи
Нападающий Марио Манджукич принял решение уйти из профессионального футбола.
О завершении карьеры 35-летний футболист объявил в инстаграме, написав письмо самому себе.
- Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Вольфсбург», «Баварию», «Атлетико», «Ювентус» и «Милан».
- За сборную Хорватии он провел 89 матчей и забил 33 гола.
- С национальной командой форвард стал вице-чемпионом мира в 2018 году.