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    Журналист Романо: Манджукич и Томори перейдут в «Милан» на этой неделе

    Нападающий Марио Манджукич и защитник «Челси» Фикайо Томори перейдут в «Милан», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

    Контракт с 34-летним хорватским форвардом, который находится в статусе свободного агента, будет рассчитан до конца сезона.

    23-летний Томори перейдет в «Милан» на правах аренды с правом возможного выкупа.

    Сообщается, что миланский клуб объявит о переходах на этой неделе.

    • Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духаиль». Им интересовались ЦСКА и «Локомотив».
    • В текущем сезоне Томори провел всего 4 матча.
    • Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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