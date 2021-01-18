Журналист Романо: Манджукич и Томори перейдут в «Милан» на этой неделе

Нападающий Марио Манджукич и защитник «Челси» Фикайо Томори перейдут в «Милан», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Контракт с 34-летним хорватским форвардом, который находится в статусе свободного агента, будет рассчитан до конца сезона.
23-летний Томори перейдет в «Милан» на правах аренды с правом возможного выкупа.
Сообщается, что миланский клуб объявит о переходах на этой неделе.
- Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духаиль». Им интересовались ЦСКА и «Локомотив».
- В текущем сезоне Томори провел всего 4 матча.
- Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо