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    Николич: «Мое первое желание – Манджукич. Не знаю, почему не получилось»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о поисках центрального нападающего в это трансферное окно.

    «У нас не так много денег, чтобы покупать дорогих игроков. Мы ждали, смотрели ситуацию на рынке.

    Самый главный вопрос для меня был – центральный нападающий. Мы вернули Смолова, купили молодого Лисаковича, у нас есть Эдер. Нам нужен был забивной форвард. Опытный, помогающий партнерам, игрок с характером.

    Мое первое желание – Марио Манджукич. Я не знаю, почему не получилось. Только слухи. А они меня не интересуют. Появилась возможность взять Зе Луиша. И очень быстро оформили трансфер», – передает слова Николича «Матч ТВ».

    • С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
    • В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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