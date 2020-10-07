Николич: «Мое первое желание – Манджукич. Не знаю, почему не получилось»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о поисках центрального нападающего в это трансферное окно.
«У нас не так много денег, чтобы покупать дорогих игроков. Мы ждали, смотрели ситуацию на рынке.
Самый главный вопрос для меня был – центральный нападающий. Мы вернули Смолова, купили молодого Лисаковича, у нас есть Эдер. Нам нужен был забивной форвард. Опытный, помогающий партнерам, игрок с характером.
Мое первое желание – Марио Манджукич. Я не знаю, почему не получилось. Только слухи. А они меня не интересуют. Появилась возможность взять Зе Луиша. И очень быстро оформили трансфер», – передает слова Николича «Матч ТВ».
- С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
- В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
Источник: «Матч ТВ»