Журналист Скира: Манджукич отказал «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА

утухший игрок. нахер он нужен. покупать молодых надо.
Три российских клуба пытались подписать нападающего Марио Манджукича.
По информации журналиста Николо Скиры, хорват отклонил предложения «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА.
Также форвардом интересовались «Сельта» и «Бешикташ», но он хочет перейти в «Милан» и ждет решения итальянского клуба.
- Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
- Последним клубом игрока был катарский «Аль-Духаиль».
- Сейчас он – свободный агент.