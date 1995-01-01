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    Журналист Скира: Манджукич отказал «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА

    Три российских клуба пытались подписать нападающего Марио Манджукича.

    По информации журналиста Николо Скиры, хорват отклонил предложения «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА.

    Также форвардом интересовались «Сельта» и «Бешикташ», но он хочет перейти в «Милан» и ждет решения итальянского клуба.

    • Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
    • Последним клубом игрока был катарский «Аль-Духаиль».
    • Сейчас он – свободный агент.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11945

      KLIM777 10 минут назад

      утухший игрок. нахер он нужен. покупать молодых надо.

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      Рейтинг: +7290

      piligrim1986 28 минут назад

      было б ему лет 40, тогда согласился бы)))))

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      Рейтинг: +5634

      серега кашин 37 минут назад

      вот бы милан его обломал, а там он уже толком не кому будет не нужен

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      Рейтинг: +2138

      FENIX-SL 39 минут назад

      каким бы нытиком и подлецом он ни был на поле
      форвард он не самый плохой по мировым меркам
      и отказ нашим мешкам это большое уважение
      значит любит футбол

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      Рейтинг: +26291

      oyabun 41 минуту назад

      Очень сомневаюсь, что Спартак им интересовался. Политика москвичей сейчас - не брать "старых" футболистов. Источник не внушает доверия.

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      Рейтинг: +2138

      FENIX-SL > oyabun 38 минут назад

      этот старик лучше любого в составе спартака
      если не согласен
      то скажи кому он уступает)

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      Рейтинг: +7452

      Hektor 84 42 минуты назад

      Жирная утка))))

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