Журналист Скира: Манджукич отказал «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА

Три российских клуба пытались подписать нападающего Марио Манджукича.

По информации журналиста Николо Скиры, хорват отклонил предложения «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА.

Также форвардом интересовались «Сельта» и «Бешикташ», но он хочет перейти в «Милан» и ждет решения итальянского клуба.