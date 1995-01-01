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    «Бешикташ» не намерен подписывать Манджукича. На хорвата претендовал «Локомотив»

    Хорватский нападающий Марио Манджукич не перейдет в «Бешикташ», сообщает турецкий спортивный портал TRT Spor.

    «Бешикташ» отказался от трансфера 34-летнего форварда из-за высоких финансовых требований футболиста. Хорват хотел зарабатывать 2,5 миллиона евро в года и рассчитывал на подписной бонус в размере 3 миллионов евро. Эти условия не устроили руководство турецкого клуба.

    • Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Локомотив».
    • Московский клуб был готов платить Манджукичу 4 миллиона евро в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TRT Spor

    Спортивный сайт турецкого телеканала TRT

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