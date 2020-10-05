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  • «Бешикташ» не намерен подписывать Манджукича. На хорвата претендовал «Локомотив»

«Бешикташ» не намерен подписывать Манджукича. На хорвата претендовал «Локомотив»

5 октября 2020, 18:21
4

Хорватский нападающий Марио Манджукич не перейдет в «Бешикташ», сообщает турецкий спортивный портал TRT Spor.

«Бешикташ» отказался от трансфера 34-летнего форварда из-за высоких финансовых требований футболиста. Хорват хотел зарабатывать 2,5 миллиона евро в года и рассчитывал на подписной бонус в размере 3 миллионов евро. Эти условия не устроили руководство турецкого клуба.

  • Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Локомотив».
  • Московский клуб был готов платить Манджукичу 4 миллиона евро в год.

Источник: TRT Spor

Спортивный сайт турецкого телеканала TRT

Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Бешикташ Локомотив Манджукич Марио
Комментарии (4)
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derrik2000
1601919272
Искал-искал Манджукич кусок пожирнее, да всё мимо рта... А, ведь, мог в Локо нехилые бабки практически из ничего получать. Вот что значит жадность... Поделом.
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allastaroselcev
1601922261
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