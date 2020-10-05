«Бешикташ» не намерен подписывать Манджукича. На хорвата претендовал «Локомотив»

Хорватский нападающий Марио Манджукич не перейдет в «Бешикташ», сообщает турецкий спортивный портал TRT Spor.

«Бешикташ» отказался от трансфера 34-летнего форварда из-за высоких финансовых требований футболиста. Хорват хотел зарабатывать 2,5 миллиона евро в года и рассчитывал на подписной бонус в размере 3 миллионов евро. Эти условия не устроили руководство турецкого клуба.