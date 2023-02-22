Чорлука рассказал, как дважды сорвался трансфер Манджукича в «Локомотив»

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что экс-игрок «Баварии» и «Ювентуса» Марио Манджукич мог дважды оказаться в московском клубе.

«Мы с Манджукичем вообще изначально должны были вместе перейти в «Локомотив», но Марио выбрал «Баварию» в 2012-м.

В 2020 году он снова оказался очень близок к переходу, но из-за курса валют не получилось. Не договорились. Хотя мы тогда разговаривали, и он бы нам очень помог. Жаль, что не сложилось», — сказал Чорлука.

Москвичи купили Чорлуку в 2012 году у «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро.

После «Локомотива» игрок закончил карьеру в 2021 году.

С командой Чорлука брал РПЛ, Кубок России (4 раза).

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