Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чорлука рассказал, как дважды сорвался трансфер Манджукича в «Локомотив»

    Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что экс-игрок «Баварии» и «Ювентуса» Марио Манджукич мог дважды оказаться в московском клубе.

    «Мы с Манджукичем вообще изначально должны были вместе перейти в «Локомотив», но Марио выбрал «Баварию» в 2012-м.

    В 2020 году он снова оказался очень близок к переходу, но из-за курса валют не получилось. Не договорились. Хотя мы тогда разговаривали, и он бы нам очень помог. Жаль, что не сложилось», — сказал Чорлука.

    • Москвичи купили Чорлуку в 2012 году у «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро.
    • После «Локомотива» игрок закончил карьеру в 2021 году.
    • С командой Чорлука брал РПЛ, Кубок России (4 раза).

    Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Слишком пьян»: Черданцев не прошел фейс-контроль в ночном клубе Ульяновска
    На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами
    «Реал» 53 года не побеждает «Барселону» в Кубке Испании на своем поле 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2023 17:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11