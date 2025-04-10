Бывший защитник «Локомотива» отказался возглавить загребское «Динамо»

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил предложение стать главным тренером «Динамо Загреб». Сегодня он отказал столичному клубу.
Чорлука сообщил руководству «Динамо Загреб», что для него еще не пришло время приходить в команду в качестве главного тренера. Он хочет продолжить работу в сборной Хорватии помощником Златко Далича. При этом Чорлука оставил открытой возможность в будущем возглавить загребский клуб.
Вероятно, 39-летний экс-футболист «Локомотива» посчитал, что ему еще рано возглавлять команду, которая в этом году рискует прервать серию из 7 подряд чемпионских титулов.
- Ранее «Динамо Загреб» уволило Фабио Каннаваро с поста главного тренера.
- Команда занимает 3-е место в чемпионате Хорватии с 46 очками после 28 туров. Она отстает от лидирующего «Хайдука» на 8 очков.
- Чорлука играл за «Локомотив» в 2012–2021 годах. Также в 2021-м он работал помощником главного тренера красно-зеленых.
Источник: 24sata