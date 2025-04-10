Бывший защитник «Локомотива» отказался возглавить загребское «Динамо»

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил предложение стать главным тренером «Динамо Загреб». Сегодня он отказал столичному клубу.

Чорлука сообщил руководству «Динамо Загреб», что для него еще не пришло время приходить в команду в качестве главного тренера. Он хочет продолжить работу в сборной Хорватии помощником Златко Далича. При этом Чорлука оставил открытой возможность в будущем возглавить загребский клуб.

Вероятно, 39-летний экс-футболист «Локомотива» посчитал, что ему еще рано возглавлять команду, которая в этом году рискует прервать серию из 7 подряд чемпионских титулов.