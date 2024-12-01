Боженов из «Пари НН» смог занять 4 миллиона рублей на ставки у серебряного призера ЧМ-2018

Бывший юрист латераля «Пари НН» Кирилла Боженова Антон Смирнов подробно рассказал о лудомании у футболиста. По его словам, игрок суммарно задолжал на ставки порядка 40-50 миллионов рублей.

Боженов в последние годы занимал деньги в том числе у футболистов. В частности, Кирилл одолжил 4 миллиона рублей у экс-защитника сборной Хорватии Ведрана Чорлуки.

Боженов стоит 500 тысяч евро.

У него контракт до лета.

В сезоне РПЛ у Кирилла 14 матчей.

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