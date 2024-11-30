Футболист «Пари НН» взял деньги в долг и проиграл их на ставках: подробности

Стали известны подробности судебного разбирательства в отношении латераля «Пари НН» Кирилла Боженова.

«У Боженова отсудили 655 тысяч рублей рублей. По предварительным данным, Кирилл взял эти деньги в долг, а потом проиграл на ставках.

Заявление в суд на 23-летнего футболиста подал его знакомый Чернецов Александр. Согласно материалам дела, еще в 2022 году Александр дал в долг Кириллу более 650 тысяч рублей. При этом деньги переводились как на карту, так и на аккаунт в одной из букмекерских контор.

Боженов обещал отдать всю сумму своему товарищу, но загасился. В итоге Саша устал ждать и пошел в суд.

Осенью 2024 года барнаульский суд встал на сторону заявителя. Теперь Боженов должен отдать все деньги, а также оплатить пошлину.

У Боженова с этим реально огромные проблемы. Мне удалось обнаружить сразу несколько исков к нему. Часть из них удовлетворена, часть – нет.

Все истцы указывали, что переводили деньги Боженову на счета различных букмекерских контор. После этого Кирилл деньги им зачастую не возвращал», – написал телеграм-канал «Мутко против».

Как сообщил юрист Антон Смирнов на своем телеграм-канале, ранее работавший с Боженовым, суммарно Боженов назанимал на ставки 40-50 миллионов рублей.

Боженов стоит 500 тысяч евро.

У него контракт до лета.

В сезоне РПЛ у Кирилла 14 матчей.

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