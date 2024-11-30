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  • Футболист «Пари НН» взял деньги в долг и проиграл их на ставках: подробности

Футболист «Пари НН» взял деньги в долг и проиграл их на ставках: подробности

30 ноября 2024, 21:12
6

Стали известны подробности судебного разбирательства в отношении латераля «Пари НН» Кирилла Боженова.

«У Боженова отсудили 655 тысяч рублей рублей. По предварительным данным, Кирилл взял эти деньги в долг, а потом проиграл на ставках.

Заявление в суд на 23-летнего футболиста подал его знакомый Чернецов Александр. Согласно материалам дела, еще в 2022 году Александр дал в долг Кириллу более 650 тысяч рублей. При этом деньги переводились как на карту, так и на аккаунт в одной из букмекерских контор.

Боженов обещал отдать всю сумму своему товарищу, но загасился. В итоге Саша устал ждать и пошел в суд.

Осенью 2024 года барнаульский суд встал на сторону заявителя. Теперь Боженов должен отдать все деньги, а также оплатить пошлину.

У Боженова с этим реально огромные проблемы. Мне удалось обнаружить сразу несколько исков к нему. Часть из них удовлетворена, часть – нет.

Все истцы указывали, что переводили деньги Боженову на счета различных букмекерских контор. После этого Кирилл деньги им зачастую не возвращал», – написал телеграм-канал «Мутко против».

Как сообщил юрист Антон Смирнов на своем телеграм-канале, ранее работавший с Боженовым, суммарно Боженов назанимал на ставки 40-50 миллионов рублей.

  • Боженов стоит 500 тысяч евро.
  • У него контракт до лета.
  • В сезоне РПЛ у Кирилла 14 матчей.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Боженов Кирилл
Комментарии (6)
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WILDLING_HRUNDEL
1732990597
Игроман уклонист) от долгов
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1732990709
Баженов стоит 500тыс евро. Если продать часть Баженова, то можно рассчитаться с долгами
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Тинез Розоп
1732990982
Все они там играют. Даже элементарно ставя на себя , чтоб азартнее играть…
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NewLife
1732993102
Это лудомания - сильное психическое расстройство. Я знал человека, который, несмотря на хорошую зарплату, не оставлял жене с ребенком ни копейки, каждый день проигрывая все деньги в казино.
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serhio80
1732993449
Ну вот и второй после КС)
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Иван-Попович-google
1732993813
Чё та подозрительно часто появляются новости криминального плана. Этот на тотализаторе рубится(если ставил на футбол и(или) на игру своей команды - это незаконно) , в КС какие то дядечки из 90-х крышуют вопросы судейства. А этот Боженов мог бы пойти в военкомат, там пару лямов подъемных, списание долгов, командировка в соседнюю страну, бесплатная доставка пластикового пакета родным, и им же (родным) ещё 5 лямов за этот пакет. Печалюшка будет до тех пор , пока лучезарного, бункерного не "подвинут".
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