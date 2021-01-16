Metaratings: «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА отказались от Манджукича из-за требований по зарплате

Российские клубы не захотели подписывать нападающего Марио Манджукича из-за завышенных финансовых запросов.

По информации Metaratings, «Спартак» и ЦСКА, узнав о желании хорвата зарабатывать 2,5-3 миллиона евро в год, сразу вышли из переговоров.

«Локомотив» пытался договориться с 34-летним футболистом, но не смог убедить его снизить требования по зарплате и подъемным.