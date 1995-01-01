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    Metaratings: «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА отказались от Манджукича из-за требований по зарплате

    Российские клубы не захотели подписывать нападающего Марио Манджукича из-за завышенных финансовых запросов.

    По информации Metaratings, «Спартак» и ЦСКА, узнав о желании хорвата зарабатывать 2,5-3 миллиона евро в год, сразу вышли из переговоров.

    «Локомотив» пытался договориться с 34-летним футболистом, но не смог убедить его снизить требования по зарплате и подъемным.

    • Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
    • Последним клубом игрока был катарский «Аль-Духаиль».
    • Сейчас он – свободный агент.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +842

      FROL001 12 минут назад

      Манджукич о существовании Спартака узнал только из СМИ. Гыгыгы

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