Кикнадзе – о срыве сделки с Манджукичем: «Локомотив» во многом пошел навстречу игроку, но в итоге решили не рисковать»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клуб не подписал нападающего Марио Манджукича. По словам функционера, москвичи не стали рисковать.
«Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Договор был детально проработан нами и представителями игрока. Комментарии, которые появлялись от диванных специалистов, ничего, кроме улыбки, вызвать не могли. Иногда улыбки, а иногда и раскатов смеха. От истины эти заявления были весьма далеко.
Там были пункты, которые ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом. Мы не смогли снять свои сомнения, хотя очень во многом пошли навстречу игроку и его представителям. Но в итоге решили не рисковать», – сказал Кикнадзе Sport24.
- Самое дорогое приобретение «Локомотива» в летнее окно – Зе Луиш (7 миллионов евро).
- «Локомотив» идет в РПЛ пятым.
- Кикнадзе работает в клубе с 2018 года.