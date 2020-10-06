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    Кикнадзе – о срыве сделки с Манджукичем: «Локомотив» во многом пошел навстречу игроку, но в итоге решили не рисковать»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клуб не подписал нападающего Марио Манджукича. По словам функционера, москвичи не стали рисковать.

    «Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Договор был детально проработан нами и представителями игрока. Комментарии, которые появлялись от диванных специалистов, ничего, кроме улыбки, вызвать не могли. Иногда улыбки, а иногда и раскатов смеха. От истины эти заявления были весьма далеко.

    Там были пункты, которые ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом. Мы не смогли снять свои сомнения, хотя очень во многом пошли навстречу игроку и его представителям. Но в итоге решили не рисковать», – сказал Кикнадзе Sport24.

    • Самое дорогое приобретение «Локомотива» в летнее окно – Зе Луиш (7 миллионов евро).
    • «Локомотив» идет в РПЛ пятым.
    • Кикнадзе работает в клубе с 2018 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +932

      vmonomah17 1 час назад

      Видимо кикнадзе откат не устроил или трансферу помешал вектор локо, направленный на молодежь)))

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