Кикнадзе – о срыве сделки с Манджукичем: «Локомотив» во многом пошел навстречу игроку, но в итоге решили не рисковать»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клуб не подписал нападающего Марио Манджукича. По словам функционера, москвичи не стали рисковать.

«Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Договор был детально проработан нами и представителями игрока. Комментарии, которые появлялись от диванных специалистов, ничего, кроме улыбки, вызвать не могли. Иногда улыбки, а иногда и раскатов смеха. От истины эти заявления были весьма далеко.

Там были пункты, которые ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом. Мы не смогли снять свои сомнения, хотя очень во многом пошли навстречу игроку и его представителям. Но в итоге решили не рисковать», – сказал Кикнадзе Sport24.