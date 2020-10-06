Кикнадзе – о срыве сделки с Манджукичем: «Локомотив» во многом пошел навстречу игроку, но в итоге решили не рисковать»

Видимо кикнадзе откат не устроил или трансферу помешал вектор локо, направленный на молодежь)))
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клуб не подписал нападающего Марио Манджукича. По словам функционера, москвичи не стали рисковать.
«Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Договор был детально проработан нами и представителями игрока. Комментарии, которые появлялись от диванных специалистов, ничего, кроме улыбки, вызвать не могли. Иногда улыбки, а иногда и раскатов смеха. От истины эти заявления были весьма далеко.
Там были пункты, которые ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом. Мы не смогли снять свои сомнения, хотя очень во многом пошли навстречу игроку и его представителям. Но в итоге решили не рисковать», – сказал Кикнадзе Sport24.
- Самое дорогое приобретение «Локомотива» в летнее окно – Зе Луиш (7 миллионов евро).
- «Локомотив» идет в РПЛ пятым.
- Кикнадзе работает в клубе с 2018 года.