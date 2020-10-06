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  • Кикнадзе – о срыве сделки с Манджукичем: «Локомотив» во многом пошел навстречу игроку, но в итоге решили не рисковать»

Кикнадзе – о срыве сделки с Манджукичем: «Локомотив» во многом пошел навстречу игроку, но в итоге решили не рисковать»

6 октября 2020, 21:15
4

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клуб не подписал нападающего Марио Манджукича. По словам функционера, москвичи не стали рисковать.

«Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Договор был детально проработан нами и представителями игрока. Комментарии, которые появлялись от диванных специалистов, ничего, кроме улыбки, вызвать не могли. Иногда улыбки, а иногда и раскатов смеха. От истины эти заявления были весьма далеко.

Там были пункты, которые ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом. Мы не смогли снять свои сомнения, хотя очень во многом пошли навстречу игроку и его представителям. Но в итоге решили не рисковать», – сказал Кикнадзе Sport24.

  • Самое дорогое приобретение «Локомотива» в летнее окно – Зе Луиш (7 миллионов евро).
  • «Локомотив» идет в РПЛ пятым.
  • Кикнадзе работает в клубе с 2018 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Манджукич Марио Кикнадзе Василий
Комментарии (4)
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vmonomah17
1602010375
Видимо кикнадзе откат не устроил или трансферу помешал вектор локо, направленный на молодежь)))
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ilichkadr
1602050130
Интересный Вася человек. Захотел, чтобы Манджукич пришел к нему с пустой сумой и без гарантий? Изначально было ясно, что хорват захочет зарплату не ниже Юве.
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Давид59
1602053025
Решили не рисковать? И правильно. Не дай бог РПЛ выиграли бы
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Hektor 84
1602093984
Ну мы то ладно диванные эксперты. А кикнадза вообще дилетант, даже скорее профан в области футбола.
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