Манджукич отказал «Вест Хэму» и «Астон Вилле»

Нападающий Марио Манджукич мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
34-летний хорват имел предложения от «Вест Хэма» и «Астон Виллы», но отклонил их, пишет Football Italia.
Форвард ведет переговоры с «Болоньей», но стороны пока не могут согласовать размер зарплаты.
- Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
- Последним его клубом был катарский «Аль-Духаиль». Сейчас он – свободный агент.
- Летом вице-чемпионом мира интересовался «Локомотив».
Источник: Football Italia