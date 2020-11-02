Манджукич отказал «Вест Хэму» и «Астон Вилле»

Нападающий Марио Манджукич мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

34-летний хорват имел предложения от «Вест Хэма» и «Астон Виллы», но отклонил их, пишет Football Italia.

Форвард ведет переговоры с «Болоньей», но стороны пока не могут согласовать размер зарплаты.