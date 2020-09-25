Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва. Игрок не хочет фиксировать в контракте курс рубля

Ну я иной стороны клал он на рос рубль , он ему не упёрся никуда , а тут тебе говорят твоя зп плавать будет , на тебе сразу хреновые условия , евро по 75 ха-ха , когда он столько стоил ?)тип на тебе зп 2 ляма евро в рос рублях по курсу 75 р за евро так он ещё и падать будет , класс предложение для игрока который веяно получал в евро )
Нападающий Марио Манджукич может не перейти в «Локомотив», несмотря на уже оговоренную зарплату. Хорват не хочет фиксировать в контракте курс рубля, сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
«Вчера я писал, насколько все близко: стороны сошлись в условиях, клуб ждет хорвата, его агента и подругу в Москве.
Но в завращающей стадии переговоров Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро — на уровне от 75 до 80 рублей. Сейчас в моменте курс приближается к 91 рублю за евро.
Ход руководства Локо поверг в шок сторону Марио. С фиксацией курса они категорически не согласны — что с ним творится в России в сентябре, они прекрасно видят.
Похоже, это превращается в серьeзную проблему на пути к подписанию Манджукича. Учитывая статус хорвата, вряд ли он готов идти на такой компромисс», – написал инсайдер Арустамян в телеграме.
- Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
- Последним его клубом был катарский «Аль-Духаиль».
- «Локомотив» идет в РПЛ восьмым.