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    Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва. Игрок не хочет фиксировать в контракте курс рубля

    Нападающий Марио Манджукич может не перейти в «Локомотив», несмотря на уже оговоренную зарплату. Хорват не хочет фиксировать в контракте курс рубля, сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

    «Вчера я писал, насколько все близко: стороны сошлись в условиях, клуб ждет хорвата, его агента и подругу в Москве.

    Но в завращающей стадии переговоров Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро — на уровне от 75 до 80 рублей. Сейчас в моменте курс приближается к 91 рублю за евро.

    Ход руководства Локо поверг в шок сторону Марио. С фиксацией курса они категорически не согласны — что с ним творится в России в сентябре, они прекрасно видят.

    Похоже, это превращается в серьeзную проблему на пути к подписанию Манджукича. Учитывая статус хорвата, вряд ли он готов идти на такой компромисс», – написал инсайдер Арустамян в телеграме.

    • Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
    • Последним его клубом был катарский «Аль-Духаиль».
    • «Локомотив» идет в РПЛ восьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    25.09.2020 22:09
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9922

      DeStar 16 минут назад

      Ну я иной стороны клал он на рос рубль , он ему не упёрся никуда , а тут тебе говорят твоя зп плавать будет , на тебе сразу хреновые условия , евро по 75 ха-ха , когда он столько стоил ?)тип на тебе зп 2 ляма евро в рос рублях по курсу 75 р за евро так он ещё и падать будет , класс предложение для игрока который веяно получал в евро )

      0
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      Рейтинг: +8405

      paracetamol 34 минуты назад

      Еще одного рвача нам не хватало!

      1
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      Рейтинг: +4142

      Томик 45 минут назад

      Помнится в 98-м моя зарплата стала в три раза меньше(за 3 дня или за месяц - уже не вспомню). Нужен Манджукич или нет "Локомотиву" - другой вопрос. Но такое предложение, да ещё "на завершающей стадии переговоров" - это плевок в лицо. Кикнадзе бредить продолжает.

      0
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      Рейтинг: +1815

      AZ 46 минут назад

      Да и пусть идет на*ер
      Сюда идут не играть, а зарабатывать. Мы уже хуже Китая и ОАЭ

      0
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      Рейтинг: +1680

      Бриг 1 час назад

      А как иначе? В смысле - кто бы согласился фиксировать по сегодняшнему курсу?

      0
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      Рейтинг: +919

      vmonomah17 1 час назад

      Вот если бы Марио в зенит пошел, то ему бы газпром к дому газопровод провел))

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      Рейтинг: +376

      Фанат Рубина > vmonomah17 49 минут назад

      Бл* ты сделал мой день

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      Рейтинг: +1728

      FENIX-SL 1 час назад

      ахахахахахахахахахаххахахахахахахахахаха
      какой же сраный у нас футбол
      вместо того чтобы вложиться молодых ребят..лучше с них брать бабки за игру в основе

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      Рейтинг: +60

      Вар Яг > FENIX-SL 1 час назад

      А это уже давно так.
      Как говорил Это'о, что за период нахождения (именно нахождения) в Анжи получил больше чем за 2 года в Барсе. Главное имидж,а не развитие.

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      Рейтинг: +876

      elessar arnor > Вар Яг 53 минуты назад

      в чем имидж, звать стариков футбола? мир не настолько глуп, чтобы расценивать это, как плюс клубу

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