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  • Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва. Игрок не хочет фиксировать в контракте курс рубля

Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва. Игрок не хочет фиксировать в контракте курс рубля

25 сентября 2020, 22:09
16

Нападающий Марио Манджукич может не перейти в «Локомотив», несмотря на уже оговоренную зарплату. Хорват не хочет фиксировать в контракте курс рубля, сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Вчера я писал, насколько все близко: стороны сошлись в условиях, клуб ждет хорвата, его агента и подругу в Москве.

Но в завращающей стадии переговоров Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро — на уровне от 75 до 80 рублей. Сейчас в моменте курс приближается к 91 рублю за евро.

Ход руководства Локо поверг в шок сторону Марио. С фиксацией курса они категорически не согласны — что с ним творится в России в сентябре, они прекрасно видят.

Похоже, это превращается в серьeзную проблему на пути к подписанию Манджукича. Учитывая статус хорвата, вряд ли он готов идти на такой компромисс», – написал инсайдер Арустамян в телеграме.

  • Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
  • Последним его клубом был катарский «Аль-Духаиль».
  • «Локомотив» идет в РПЛ восьмым.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Манджукич Марио
Комментарии (16)
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vmonomah17
1601061495
Вот если бы Марио в зенит пошел, то ему бы газпром к дому газопровод провел))
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AZ
1601065595
Да и пусть идет на*ер Сюда идут не играть, а зарабатывать. Мы уже хуже Китая и ОАЭ
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Томик
1601065617
Помнится в 98-м моя зарплата стала в три раза меньше(за 3 дня или за месяц - уже не вспомню). Нужен Манджукич или нет "Локомотиву" - другой вопрос. Но такое предложение, да ещё "на завершающей стадии переговоров" - это плевок в лицо. Кикнадзе бредить продолжает.
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paracetamol
1601066271
Еще одного рвача нам не хватало!
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balam
1601073968
а Вася то хитрован.да уж
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Korsar_03
1601096718
Райкович и Манджукич. Молодые таланты. Но Манджукич я понимаю. Хороший нап, игру любого клуба может усилить. Но Райкович... Причём Райковича попросил Николич. А когда Палыч просил Еременко, ему сказали, что он уже стар, а мы, дескать, берём только молодёжь.
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faten
1601109871
Хорват не дурак он знает или ему подсказали что его з/п в 4млн по фиксированному курсу может превратится за неделю в 1 а то и в 0,5 млн$)) плавали знаем! тем более сейчас как раз к этому есть все предпосылки как никогда!!
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BlackMurderDeco
1601111039
Марио, не делай ошибок
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portero
1601112991
Это озвучили официальную версию, скорее всего откат не желает платить.....
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zigbert
1601218047
Сразу видно что особого желания ехать к нам у него нет.
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