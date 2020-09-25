Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва. Игрок не хочет фиксировать в контракте курс рубля

Нападающий Марио Манджукич может не перейти в «Локомотив», несмотря на уже оговоренную зарплату. Хорват не хочет фиксировать в контракте курс рубля, сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Вчера я писал, насколько все близко: стороны сошлись в условиях, клуб ждет хорвата, его агента и подругу в Москве.

Но в завращающей стадии переговоров Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро — на уровне от 75 до 80 рублей. Сейчас в моменте курс приближается к 91 рублю за евро.

Ход руководства Локо поверг в шок сторону Марио. С фиксацией курса они категорически не согласны — что с ним творится в России в сентябре, они прекрасно видят.

Похоже, это превращается в серьeзную проблему на пути к подписанию Манджукича. Учитывая статус хорвата, вряд ли он готов идти на такой компромисс», – написал инсайдер Арустамян в телеграме.