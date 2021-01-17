Журналист Скира: «Подписание Манджукича «Миланом» почти готово»

Нападающий Марио Манджукич должен продолжить карьеру в «Милане». Его подпишут как свободного агента.
«Подписание почти готово. Контракт до конца сезона», – сообщил инсайдер Николо Скира.
- Игроком интересовался ЦСКА.
- Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
- Последним клубом форварда был катарский «Аль-Духаиль». Сейчас он – свободный агент.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.