Calciomercato: «Болонья» хочет подписать Манджукича

Нападающий Марио Манджукич может вернуться в чемпионат Италии. Его хочет подписать «Болонья», информирует Calciomercato. Футболист пребывает в статусе свободного агента, поэтому доступен для подписания вне трансферного окна.
«Болонья» хочет укрепить атакующую линию после травмы Федерико Сантандера. В то же время клуб рассматривает и другие варианты.
- Во время последнего трансферного окна Манджукич был близок к «Локомотиву».
- Последним клубом игрока был «Аль-Духаиль».
- Манджукич пять раз брал Серию А с «Ювентусом».
Источник: Calciomercato