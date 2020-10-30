Calciomercato: «Болонья» хочет подписать Манджукича

Нападающий Марио Манджукич может вернуться в чемпионат Италии. Его хочет подписать «Болонья», информирует Calciomercato. Футболист пребывает в статусе свободного агента, поэтому доступен для подписания вне трансферного окна.

«Болонья» хочет укрепить атакующую линию после травмы Федерико Сантандера. В то же время клуб рассматривает и другие варианты.