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    Calciomercato: «Болонья» хочет подписать Манджукича

    Нападающий Марио Манджукич может вернуться в чемпионат Италии. Его хочет подписать «Болонья», информирует Calciomercato. Футболист пребывает в статусе свободного агента, поэтому доступен для подписания вне трансферного окна.

    «Болонья» хочет укрепить атакующую линию после травмы Федерико Сантандера. В то же время клуб рассматривает и другие варианты.

    • Во время последнего трансферного окна Манджукич был близок к «Локомотиву».
    • Последним клубом игрока был «Аль-Духаиль».
    • Манджукич пять раз брал Серию А с «Ювентусом».

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    Источник: Calciomercato

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    30.10.2020 22:13
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