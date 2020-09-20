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    Николич – о трансфере Манджукича: «Нам нужна большая обойма»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался относительно трансфера форварда Марио Манджукича.

    «Обычно трансферное окно заканчивается 31 августа, сейчас все по-другому. Усилить команду — всегда хорошо. Думаю, что нам нужно 2-3 новых игрока, чтобы усилиться. Нам предстоит Лига чемпионов, борьба в чемпионате России – матчи будут идти каждые три дня. Нам нужна большая обойма», – прокомментировал специалист.

    • Ожидается, что Манджукич прилетит на подписание контракта с «Локо» в среду, 23 сентября.
    • Соглашение с хорватом будет заключено до 2022 года.
    • По информации журналиста Николо Скиры, игрок будет получать 4 миллиона евро за сезон.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2020 21:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +18255

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Вам нужна не большая обойма, а большая дубина или поганая метла, чтобы выгнать из клуба грызунов с хохлами.

      1
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      Рейтинг: +3559

      playsh 1 час назад

      Ну да,зачем брать игрока,которому до пенсии один шаг и он поимел уже всё,что смог.
      Другое дело,если он просто любит футбол,ну как Златан,или,до недавнего времени, Андреа Пирло,и ему просто в кайф выходить на поле и творить чудеса?
      Тогда удачи и уважения.

      0
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      Рейтинг: +811

      SaveAS 1 час назад

      Манджукич очень хороший нападающий был, но ему сейчас 34 года, понятно-же что он просто приедет зарабатывать, зачем ему ломаться, он уже всего добился.

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