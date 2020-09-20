Николич – о трансфере Манджукича: «Нам нужна большая обойма»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался относительно трансфера форварда Марио Манджукича.

«Обычно трансферное окно заканчивается 31 августа, сейчас все по-другому. Усилить команду — всегда хорошо. Думаю, что нам нужно 2-3 новых игрока, чтобы усилиться. Нам предстоит Лига чемпионов, борьба в чемпионате России – матчи будут идти каждые три дня. Нам нужна большая обойма», – прокомментировал специалист.