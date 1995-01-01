«Теперь будем вдвоем пугать соперников». Ибрагимович – о переходе Манджукича в «Милан»

Теперь Милан будет как Волга ГАЗ-21 с двумя лосями на капоте.)
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал переход форварда Марио Манджукича в итальянский клуб на правах свободного агента.
«Марио Манджукич переходит в «Милан». Так что теперь мы будем вдвоем пугать соперников», – цитирует Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.
- Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духаиль».
- 34-летним хорватом интересовались ЦСКА и «Локомотив».
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.