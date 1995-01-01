«Теперь будем вдвоем пугать соперников». Ибрагимович – о переходе Манджукича в «Милан»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал переход форварда Марио Манджукича в итальянский клуб на правах свободного агента.

«Марио Манджукич переходит в «Милан». Так что теперь мы будем вдвоем пугать соперников», – цитирует Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.