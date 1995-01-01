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    «Теперь будем вдвоем пугать соперников». Ибрагимович – о переходе Манджукича в «Милан»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал переход форварда Марио Манджукича в итальянский клуб на правах свободного агента.

    «Марио Манджукич переходит в «Милан». Так что теперь мы будем вдвоем пугать соперников», – цитирует Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.

    • Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духаиль».
    • 34-летним хорватом интересовались ЦСКА и «Локомотив».
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +19757

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Теперь Милан будет как Волга ГАЗ-21 с двумя лосями на капоте.)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +180

      Снег > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А самое главное, что их будут пугаться и бояться.))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3061

      raritet > DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Эти лоси- настоящие Лоси , а не наши Лохи.

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