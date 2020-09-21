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    Хедира может перейти из «Ювентуса» в «ПСЖ»

    «ПСЖ» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиры.

    По информации Foot Mercato, игровые качества хавбека нравятся главному тренеру парижан Томасу Тухелю.

    В туринском клубе на 33-летнего футболиста уже не рассчитывают, поэтому могут расторгнуть с ним контракт. «ПСЖ» следит за ситуацией.

    • Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В его активе 145 матчей, 21 гол и 13 ассистов.
    • Соглашение немца с клубом истекает по окончании сезона-2020/21.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: Foot Mercato

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    21.09.2020 21:58
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