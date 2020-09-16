Хедира требует от «Ювентуса» за расторжение контракта 3 миллиона

«Ювентус» ведет переговоры о расторжении контракта с полузащитником Сами Хедирой.
По информации журналиста Николо Скиры, футболист потребовал от туринцев 3 миллиона евро в качестве компенсации за разрыв соглашения – это половины годовой зарплаты Хедиры.
Контракт игрока действует до июня 2021 года.
- Хедира перешел в «Ювентус» на правах свободного агента в 2015 году.
- В прошлом сезоне немец сыграл в Серии А 12 матчей, отметившись одним ассистом.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (101,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.