Хедира требует от «Ювентуса» за расторжение контракта 3 миллиона

«Ювентус» ведет переговоры о расторжении контракта с полузащитником Сами Хедирой.

По информации журналиста Николо Скиры, футболист потребовал от туринцев 3 миллиона евро в качестве компенсации за разрыв соглашения – это половины годовой зарплаты Хедиры.

Контракт игрока действует до июня 2021 года.