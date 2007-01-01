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    Хедира требует от «Ювентуса» за расторжение контракта 3 миллиона

    «Ювентус» ведет переговоры о расторжении контракта с полузащитником Сами Хедирой.

    По информации журналиста Николо Скиры, футболист потребовал от туринцев 3 миллиона евро в качестве компенсации за разрыв соглашения – это половины годовой зарплаты Хедиры.

    Контракт игрока действует до июня 2021 года.

    • Хедира перешел в «Ювентус» на правах свободного агента в 2015 году.
    • В прошлом сезоне немец сыграл в Серии А 12 матчей, отметившись одним ассистом.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (101,3 тысячи  подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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