«Ювентус» лишился девяти футболистов перед матчем с «Кальяри»

Девять игроков основного состава «Ювентуса» не помогут команде в матче 30-го тура Серии А с «Кальяри».

По различным причинам встречу пропустят голкипер Маттиа Перин, защитники Леонардо Спинаццола и Андреа Барцальи, полузащитники Хуан Куадрадо и Сами Хедира и нападающие Марио Манджукич, Пауло Дибала, Дуглас Коста и Криштиану Роналду.

Чтобы набрать необходимое число футболистов в заявку на игру, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри вызвал троих игроков из молодежной команды – Григориса Кастаноса, Ганса Николусси Кавилью и Стефи Мавидиди.