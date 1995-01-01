«Ювентус» лишился девяти футболистов перед матчем с «Кальяри»

Вот и увидим, есть ли сила духа у Юве!
Девять игроков основного состава «Ювентуса» не помогут команде в матче 30-го тура Серии А с «Кальяри».
По различным причинам встречу пропустят голкипер Маттиа Перин, защитники Леонардо Спинаццола и Андреа Барцальи, полузащитники Хуан Куадрадо и Сами Хедира и нападающие Марио Манджукич, Пауло Дибала, Дуглас Коста и Криштиану Роналду.
Чтобы набрать необходимое число футболистов в заявку на игру, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри вызвал троих игроков из молодежной команды – Григориса Кастаноса, Ганса Николусси Кавилью и Стефи Мавидиди.
- Матч «Кальяри» – «Ювентус» пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
- Бело-черные возглавляют турнирную таблицу Серии А, опережая «Наполи» на 15 очков.