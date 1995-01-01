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    «Ювентус» лишился девяти футболистов перед матчем с «Кальяри»

    Девять игроков основного состава «Ювентуса» не помогут команде в матче 30-го тура Серии А с «Кальяри».

    По различным причинам встречу пропустят голкипер Маттиа Перин, защитники Леонардо Спинаццола и Андреа Барцальи, полузащитники Хуан Куадрадо и Сами Хедира и нападающие Марио Манджукич, Пауло Дибала, Дуглас Коста и Криштиану Роналду.

    Чтобы набрать необходимое число футболистов в заявку на игру, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри вызвал троих игроков из молодежной команды – Григориса Кастаноса, Ганса Николусси Кавилью и Стефи Мавидиди.

    • Матч «Кальяри» – «Ювентус» пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • Бело-черные возглавляют турнирную таблицу Серии А, опережая «Наполи» на 15 очков.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11941

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вот и увидим, есть ли сила духа у Юве!

      0
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      Рейтинг: +600

      Dizayner 1 час назад

      второй проигрыш)) могут себе позволить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1544

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Там найдется кому мяч погонять.

      1
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      Рейтинг: +623

      SarJr 2 часа назад

      Очередной шанс для кена

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8926

      Супервайзер 2 часа назад

      Им к матчу в ЛЧ готовиться надо, с Кальяри можно отдохнуть при таком разрыве в очках с Наполи.

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