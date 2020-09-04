Медведев – об интересе «Зенита» к Хедире: «Впервые слышу. Это вбросы агентов»

у Зенита всё возможно думаю Барриос не прочь слинять в АПЛ а что касается Хедиры Зенит любит подписывать старпёров а свои пацаны сидят и ждут и чего ждут сами не знают потому что тренер боится ответственности и за себя что могут уволить
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не собирается подписывать полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиру или продавать хавбека Вильмара Барриоса.
- По информации журналиста Николо Скиры, петербуржцы намеревались заполучить немца, когда тот расторгнет контракт и станет свободным агентом.
- Primer Tiempo сообщал, что «Брайтон» может купить у «Зенита» Барриоса за сумму более 15 миллионов евро.
«Что касается интереса к Хедире, то я в первый раз слышу об этом. Это вбросы агентов? Конечно! Как и уход Барриоса – ерунда», – сказал Медведев.