Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Медведев – об интересе «Зенита» к Хедире: «Впервые слышу. Это вбросы агентов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не собирается подписывать полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиру или продавать хавбека Вильмара Барриоса.

    • По информации журналиста Николо Скиры, петербуржцы намеревались заполучить немца, когда тот расторгнет контракт и станет свободным агентом.
    • Primer Tiempo сообщал, что «Брайтон» может купить у «Зенита» Барриоса за сумму более 15 миллионов евро.

    «Что касается интереса к Хедире, то я в первый раз слышу об этом. Это вбросы агентов? Конечно! Как и уход Барриоса – ерунда», – сказал Медведев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11343

      Garrincha58 27 минут назад

      у Зенита всё возможно думаю Барриос не прочь слинять в АПЛ а что касается Хедиры Зенит любит подписывать старпёров а свои пацаны сидят и ждут и чего ждут сами не знают потому что тренер боится ответственности и за себя что могут уволить

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78946
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru