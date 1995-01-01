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    Журналист Скира: «Зенит» интересуется Хедирой»

    Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира заинтересовал «Зенит», пишет журналист Николо Скира. Игрока хочет разорвать контракт с туриницами.

    «Сами Хедира покинет «Ювентус» свободным агентом. Сейчас ведутся переговоры о расторжении контракта. «Зенит» проявил интерес к немецкому полузащитнику», – сообщил Скира.

    • В прошлом сезоне полузащитник сыграл в Серии А 12 матчей, отметившись одним ассистом.
    • Он выступает за «Ювентус» с 2015 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (96,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии15
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      Рейтинг: +8005

      paracetamol 2 минуты назад

      Хедира хороший игрок, но староват! И, кстати, почему Юве его выперли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4259

      knikos 34 минуты назад

      Хрень какая-то . Зачем он нужен ? Он был великолепным игроком , но сейчас .... Зениту нужен игрок типа Влашича , Жулиано .

      2
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      ...
      Рейтинг: +695

      lysenkoff > knikos 13 минут назад

      Интересно, как будто мои мысли прочитали)))

      0
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      Рейтинг: +2326

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ну хорошо, что хоть не Комбаровым из Крыльев...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +191

      cevin cigan 1 час назад

      Не плохой футболист.но травматичный,ещё и возраст(а в центре "физика" ой как нужна!)

      1
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      Рейтинг: +1093

      Nevsky_RU 1 час назад

      Это бред) донный старый дорогой игрок на позицию которая не нуждается в усилении. Нужны нап, ап, цз. На его позиции есть Барриос, Дуглас, Оздоев...

      2
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      Рейтинг: +3965

      KPCCSPB > Nevsky_RU 1 час назад

      Оздоев только для внутреннего чемпа, и то, 1 матч из 5 норм... Чисто паспартист

      0
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      Рейтинг: +1093

      Nevsky_RU > KPCCSPB 1 час назад

      Ну уж точно не Хедирой его менять))
      Я не говорю что Оздоев хорош. Меня тоже не устраивает. Но я говорю что Хедира не усилит.

      1
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      Рейтинг: +11341

      Garrincha58 1 час назад

      у него больное сердце, тоесть получается одного Маркизио Зениту мало

      1
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      Рейтинг: +8025

      alarm 1 час назад

      плюсы только такие: бесплатность и невысокая з/п из-за возраста. но избавляться от ригони ради него не стоит. пс: стыдно за спартак.

      3
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      Рейтинг: +9887

      DeStar 1 час назад

      блин ну зенит как-то все на одни и те же грабли. старики это не особо актуальные. да, может хедира и чемпион мира и все такое. Но он что в реале был такой себе, что в юве так себе игрок. А зп запросит не слабую... то иванович. то маркизио, ну да, многие клубы желающие "подняться" начинают завлекать сначала звездных пенсионеров, повышая рейтинг своего клуба, и делают его привлекательным для молодых потенциальных звезд... но все-равно слишком такое себе..

      1
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      Рейтинг: -133

      Голубая устрица 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стыдно и позорно за синит, хедира не ходи в голубой вагончик, то Дзюба и до тебя доберется))

      -5
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      Рейтинг: +21561

      пьяныйхоровод > Голубая устрица 1 час назад

      Зачем ты так навязчиво афишируешь свой д.о.л.б.о.е.б.и.з.м . ?

      7
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      Рейтинг: +2288

      ziborock > пьяныйхоровод 17 минут назад

      А Борат видимо умом блещет?!))

      0
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      Рейтинг: +21561

      пьяныйхоровод > ziborock 14 минут назад

      А Карпов типо плохой шахматист .?

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