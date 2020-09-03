Журналист Скира: «Зенит» интересуется Хедирой»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира заинтересовал «Зенит», пишет журналист Николо Скира. Игрока хочет разорвать контракт с туриницами.

«Сами Хедира покинет «Ювентус» свободным агентом. Сейчас ведутся переговоры о расторжении контракта. «Зенит» проявил интерес к немецкому полузащитнику», – сообщил Скира.