Журналист Скира: «Зенит» интересуется Хедирой»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира заинтересовал «Зенит», пишет журналист Николо Скира. Игрока хочет разорвать контракт с туриницами.
«Сами Хедира покинет «Ювентус» свободным агентом. Сейчас ведутся переговоры о расторжении контракта. «Зенит» проявил интерес к немецкому полузащитнику», – сообщил Скира.
- В прошлом сезоне полузащитник сыграл в Серии А 12 матчей, отметившись одним ассистом.
- Он выступает за «Ювентус» с 2015 года.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (96,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.