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Журналист Скира: «Зенит» интересуется Хедирой»

3 сентября 2020, 18:49
13

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира заинтересовал «Зенит», пишет журналист Николо Скира. Игрока хочет разорвать контракт с туриницами.

«Сами Хедира покинет «Ювентус» свободным агентом. Сейчас ведутся переговоры о расторжении контракта. «Зенит» проявил интерес к немецкому полузащитнику», – сообщил Скира.

  • В прошлом сезоне полузащитник сыграл в Серии А 12 матчей, отметившись одним ассистом.
  • Он выступает за «Ювентус» с 2015 года.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (96,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Хедира Сами
Комментарии (13)
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DeStar
1599149582
блин ну зенит как-то все на одни и те же грабли. старики это не особо актуальные. да, может хедира и чемпион мира и все такое. Но он что в реале был такой себе, что в юве так себе игрок. А зп запросит не слабую... то иванович. то маркизио, ну да, многие клубы желающие "подняться" начинают завлекать сначала звездных пенсионеров, повышая рейтинг своего клуба, и делают его привлекательным для молодых потенциальных звезд... но все-равно слишком такое себе..
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Garrincha58
1599151400
у него больное сердце, тоесть получается одного Маркизио Зениту мало
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Nevsky_RU
1599151820
Это бред) донный старый дорогой игрок на позицию которая не нуждается в усилении. Нужны нап, ап, цз. На его позиции есть Барриос, Дуглас, Оздоев...
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cevin cigan
1599151921
Не плохой футболист.но травматичный,ещё и возраст(а в центре "физика" ой как нужна!)
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Ганнибал Лектор
1599152355
Ну хорошо, что хоть не Комбаровым из Крыльев...
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knikos
1599154565
Хрень какая-то . Зачем он нужен ? Он был великолепным игроком , но сейчас .... Зениту нужен игрок типа Влашича , Жулиано .
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сасас
1599157051
Маркизио 2
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Hektor 84
1599157491
У них наверно с Ювентусом договор? Реабилитировать ветеранов Юве.
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Zubo
1599158657
это ошибка .... зачем ?
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ab15488
1599183516
Просто вброс, писать не о чем, вот и вспомнили: о! Хедира ж есть!
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