Лаутаро или Альварес выиграет ЛЧ и ЧМ в одном сезоне: ранее подобное удавалось только 11 футболистам

Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2022/23 – это «Интер» и «Манчестер Сити».
В составе обеих команд есть победители ЧМ-2022 – аргентинские форварды Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес.
Они могут за один год взять два главных трофея, но это не уникальная ситуация. Ранее подобное уже удавалось 11 футболистам.
Правда, раньше для такого достижения надо было играть либо за «Баварию», либо за «Реал».
1. Зепп Майер (Германия / «Бавария», 1974 год)
2. Пауль Брайтнер (Германия / «Бавария», 1974 год)
3. Ханс-Георг Шварценбек (Германия / «Бавария», 1974 год)
4. Франц Беккенбауэр (Германия / «Бавария», 1974 год)
5. Герд Мюллер (Германия / «Бавария», 1974 год)
6. Ули Хенесс (Германия / «Бавария», 1974 год)
7. Юпп Капельманн (Германия / «Бавария», 1974 год)
8. Кристиан Карембе (Франция / «Реал», 1998 год)
9. Роберто Карлос (Бразилия / «Реал», 2002 год)
10. Сами Хедира (Германия / «Реал», 2014 год)
11. Рафаэль Варан (Франция / «Реал», 2018 год)
Фото: imago sportfotodienst, Keystone Press Agency, augenklick/firo Sportphoto, AFLO / Global Look Press