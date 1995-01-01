«Фенербахче» хочет купить у «Ювентуса» Хедиру

«Фенербахче» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиры.
Стамбульский клуб уже сделал туринцам предложение по 32-летнему футболисту.
Ранее сообщалось, что немец, скорее всего, покинет «Ювентус» этим летом, так как новый главный тренер команды Маурицио Сарри не рассчитывает на него.
- Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- Хавбек провел в составе туринцев 87 матчей, забил 21 гол и четырежды выиграл Серию А.
- Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
- Transfermarkt оценивает стоимость немца в 7 миллионов евро.