«Фенербахче» хочет купить у «Ювентуса» Хедиру

«Фенербахче» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиры.

Стамбульский клуб уже сделал туринцам предложение по 32-летнему футболисту.

Ранее сообщалось, что немец, скорее всего, покинет «Ювентус» этим летом, так как новый главный тренер команды Маурицио Сарри не рассчитывает на него.