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    Хедира пропустит месяц из-за проблем с сердцем

    У полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиры обнаружили аритмию сердца.

    Сегодня врачи сделали 31-летнему футболисту интервенционную терапию [метод лечения, связанный с инструментальным вмешательством]. Немец восстановится в течение месяца.

    • Хавбек не сыграет в обоих матчах с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • Первая игра между мадридцами и туринской командой состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • В текущем сезоне Хедира провел за «Ювентус» 15 встреч и забил два гола.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    20.02.2019 16:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 20 февраля 2019, 20:25

      да фиг с ними матчами, лишь бы здоровье сохранил! Держись, Сами

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