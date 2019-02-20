Хедира пропустит месяц из-за проблем с сердцем

да фиг с ними матчами, лишь бы здоровье сохранил! Держись, Сами
У полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиры обнаружили аритмию сердца.
Сегодня врачи сделали 31-летнему футболисту интервенционную терапию [метод лечения, связанный с инструментальным вмешательством]. Немец восстановится в течение месяца.
- Хавбек не сыграет в обоих матчах с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Первая игра между мадридцами и туринской командой состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
- В текущем сезоне Хедира провел за «Ювентус» 15 встреч и забил два гола.