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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 01 декабря 2018
Фиорентина
01.12.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
31'
Р. Бентанкур
69'
Д. Кьеллини
79'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ювентус
Желтая карточка
Ж. Верету
90'
+1
Желтая карточка
С. Теро
88'
88'
Замена
М. Кен
️️️️
М. Манджукич
84'
Замена
Д. Коста
️️️️
Х. Куадрадо
80'
Желтая карточка
К. Роналду
80'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
К. Роналду
Замена
С. Теро
️️️️
Жерсон
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Роналду
Желтая карточка
Г. Пеццелла
71'
69'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кьеллини
Пас отдал
Х. Куадрадо
Замена
М. Пьяца
️️️️
М. Бенасси
65'
Желтая карточка
Н. Миленкович
64'
Желтая карточка
В. Уго
51'
50'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Желтая карточка
Э. Фернандес
44'
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бентанкур
Пас отдал
П. Дибала
11'
Желтая карточка
М. Манджукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Лафон
31
Миленкович
14
Уго
2
Пеццелла
3
Бираги
6
Фернандес
8
Жерсон
17
Верету
24
Бенасси
14
Кьеза
18
Симеоне
4-3-3
13
Щесны
22
Де Шильо
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Канселу
7
Куадрадо
30
Бентанкур
8
Матюиди
9
Манджукич
7
Роналду
21
Дибала
24
Бенасси
7
Пьяца
7
Пьяца
24
Бенасси
8
Жерсон
77
Теро
77
Теро
8
Жерсон
7
Куадрадо
11
Коста
11
Коста
7
Куадрадо
7
Роналду
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Роналду
9
Манджукич
9
Кен
9
Кен
9
Манджукич
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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