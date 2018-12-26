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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 26 декабря 2018
Аталанта
26.12.2018, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
24'
Д. Сапата
56'
Д. Сапата
2'
Б. Джимсити (АГ)
78'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ювентус
Желтая карточка
Р. Фройлер
90'
Замена
М. Барроу
️️️️
А. Масиелло
86'
78'
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
М. Манджукич
Замена
М. Пессина
️️️️
Й. Иличич
77'
Замена
Р. Госенс
️️️️
М. Пашалич
67'
65'
Замена
К. Роналду
️️️️
С. Хедира
62'
Желтая карточка
М. Манджукич
Желтая карточка
Х. Хатебур
60'
57'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 2:1!
Д. Сапата
Пас отдал
А. Гомес
56'
53'
Вторая желтая
Р. Бентанкур
38'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Д. Манчини
32'
Желтая карточка
Д. Сапата
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
Пас отдал
А. Гомес
24'
18'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Джимсити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Бериша
23
Манчини
21
Кастань
33
Хатебур
6
Джимсити
5
Масиелло
8
Фройлер
8
Пашалич
72
Иличич
10
Гомес
91
Сапата
4-1-2-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
14
Кьеллини
19
Бонуччи
26
Сандро
23
Джан
30
Бентанкур
28
Хедира
11
Коста
21
Дибала
9
Манджукич
8
Пашалич
8
Госенс
8
Госенс
8
Пашалич
72
Иличич
32
Пессина
32
Пессина
72
Иличич
5
Масиелло
99
Барроу
99
Барроу
5
Масиелло
11
Коста
15
Пьянич
15
Пьянич
11
Коста
28
Хедира
7
Роналду
7
Роналду
28
Хедира
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аталанта - Ювентус
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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