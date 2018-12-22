Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 22 декабря 2018
Ювентус
22.12.2018, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Рома
35'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
90'
+5
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
81'
Желтая карточка
П. Шик
40'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
М. Де Шильо
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-3
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
14
Кьеллини
22
Де Шильо
30
Бентанкур
15
Пьянич
8
Матюиди
7
Роналду
9
Манджукич
21
Дибала
3-2-3-1-1
1
Ольсен
11
Коларов
17
Фасио
44
Манолас
18
Сантон
24
Флоренци
10
Дзаньоло
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
7
Ундер
14
Шик
Остались в запасе
Ювентус
Рома
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Рома
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ювентус
Рома
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
18:50
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
18:50
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+