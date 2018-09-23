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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Ювентус
Фрозиноне - Ювентус: обзор матча 23 сентября 2018
Фрозиноне
23.09.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
81'
К. Роналду
90+4'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Ювентус
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бернардески
85'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Манджукич
81'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
М. Спортиелло
80'
69'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Х. Куадрадо
Желтая карточка
К. Молинаро
62'
56'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
Л. Крисетиг
️️️️
Р. Маиелло
48'
Желтая карточка
С. Перица
29'
28'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-2-3-2
57
Спортиелло
18
Гольданига
18
Саламон
19
Капуано
3
Молинаро
7
Дзампано
13
Чибса
20
Халлфредссон
8
Маиелло
18
Перица
10
Кэмпбелл
3-1-3-3
13
Щесны
24
Ругани
14
Кьеллини
26
Сандро
23
Джан
7
Куадрадо
30
Бентанкур
15
Пьянич
7
Роналду
21
Дибала
9
Манджукич
8
Маиелло
12
Крисетиг
12
Крисетиг
8
Маиелло
7
Куадрадо
2
Канселу
2
Канселу
7
Куадрадо
9
Манджукич
8
Матюиди
8
Матюиди
9
Манджукич
30
Бентанкур
10
Бернардески
10
Бернардески
30
Бентанкур
Остались в запасе
Фрозиноне
Ювентус
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Фрозиноне - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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