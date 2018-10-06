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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 06 октября 2018
Удинезе
06.10.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
33'
Р. Бентанкур
37'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
Желтая карточка
К. Ласанья
82'
Желтая карточка
Самир
79'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
50'
37'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
М. Манджукич
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бентанкур
Пас отдал
Ж. Канселу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-5-1-1
1
Скуффет
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
33
Самир
17
Стригер Ларсен
42
Фофана
85
Бехрами
8
Мандрагора
7
Де Пауль
72
Барак
15
Ласанья
4-3-3
13
Щесны
2
Канселу
14
Кьеллини
19
Бонуччи
26
Сандро
15
Пьянич
8
Матюиди
30
Бентанкур
9
Манджукич
21
Дибала
7
Роналду
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
11
Дарвин Мачис
ЛВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Удинезе - Ювентус
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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Удинезе
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