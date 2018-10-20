Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 20 октября 2018
Ювентус
20.10.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
18'
К. Роналду
67'
Д. Бесса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
90'
Желтая карточка
Г. Пандев
71'
Желтая карточка
Д. Кришито
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бесса
Пас отдал
К. Куаме
Желтая карточка
М. Бенатиа
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
18'
9'
Желтая карточка
К. Ромеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
30
Сандро
ЦП
49
Ромуло
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-4-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
4
Бенатиа
2
Канселу
30
Бентанкур
15
Пьянич
8
Матюиди
7
Куадрадо
7
Роналду
9
Манджукич
3-3-1-3
13
Раду
21
Ромеро
4
Кришито
4
Бираски
11
Бесса
30
Сандро
49
Ромуло
13
Перейра
88
Лазович
8
Куаме
9
Пентек
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Ювентус - Дженоа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Ювентус
Дженоа
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+