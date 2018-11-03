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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кальяри
Ювентус - Кальяри: обзор матча 03 ноября 2018
Ювентус
03.11.2018, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 1
Завершен
Кальяри
1'
П. Дибала
38'
Ф. Брадарич (АГ)
87'
Х. Куадрадо
36'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кальяри
ГОЛ! 3:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
К. Роналду
87'
Желтая карточка
Б. Матюиди
75'
63'
Желтая карточка
Ф. Писакане
49'
Желтая карточка
Л. Паволетти
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Брадарич
38'
36'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
32'
Желтая карточка
Ф. Брадарич
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Р. Бентанкур
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
2
Канселу
19
Бонуччи
4
Бенатиа
22
Де Шильо
30
Бентанкур
15
Пьянич
8
Матюиди
11
Коста
21
Дибала
7
Роналду
3-5-2
28
Краньо
23
Чеппителли
4
Писакане
33
Срна
19
Кастро
19
Падоин
26
Брадарич
17
Ионицэ
23
Барелла
9
Жоао Педро
30
Паволетти
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Ювентус - Кальяри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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Ювентус
Кальяри
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