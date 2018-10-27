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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Ювентус
Эмполи - Ювентус: обзор матча 27 октября 2018
Эмполи
27.10.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
28'
Ф. Капуто
54'
К. Роналду (П)
70'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Ювентус
Желтая карточка
С. Учан
90'
+1
78'
Желтая карточка
П. Дибала
70'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Матюиди
Желтая карточка
Х. Траоре
58'
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
45'
+3
Желтая карточка
Р. Бентанкур
43'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
ГОЛ! 1:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
Р. Крунич
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Эмполи
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
25
Арнел Якупович
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-5-1
49
Проведель
26
Сильвестре
22
Майетта
13
Антонелли
22
Ди Лоренцо
25
Траоре
18
Аква
33
Крунич
8
Зайц
10
Беннасер
9
Капуто
4-3-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
19
Бонуччи
24
Ругани
26
Сандро
8
Матюиди
30
Бентанкур
15
Пьянич
10
Бернардески
7
Роналду
21
Дибала
Остались в запасе
Эмполи
Ювентус
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
25
Арнел Якупович
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
25
Арнел Якупович
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Эмполи - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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