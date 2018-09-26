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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 26 сентября 2018
Ювентус
26.09.2018, среда, 22:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
11'
П. Дибала
16'
Б. Матюиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Болонья
Желтая карточка
Х. Куадрадо
74'
71'
Желтая карточка
А. Калабрези
67'
Желтая карточка
Данило
36'
Желтая карточка
Н. Пас
Желтая карточка
М. Пьянич
33'
ГОЛ! 2:0!
Б. Матюиди
Пас отдал
К. Роналду
16'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Болонья
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
4-4-2
1
Перин
19
Бонуччи
4
Бенатиа
15
Барцальи
2
Канселу
15
Пьянич
8
Матюиди
30
Бентанкур
7
Куадрадо
7
Роналду
21
Дибала
3-2-3-2
1
Скорупски
33
Калабрези
3
Пас
5
Данило
15
Мбайе
35
Дийкс
7
Крейчи
21
Джемаили
6
Надь
11
Фальчинелли
21
Дестро
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Ювентус - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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