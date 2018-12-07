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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 07 декабря 2018
Ювентус
07.12.2018, пятница, 22:30
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Интер
66'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Интер
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Ж. Канселу
66'
57'
Желтая карточка
М. Брозович
55'
Желтая карточка
И. Перишич
Желтая карточка
Р. Бентанкур
54'
Желтая карточка
М. Пьянич
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-3-3
13
Щесны
22
Де Шильо
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Канселу
30
Бентанкур
15
Пьянич
8
Матюиди
9
Манджукич
21
Дибала
7
Роналду
3-1-3-2-1
1
Ханданович
24
Врсалько
37
Шкриньяр
13
Миранда
77
Брозович
23
Мариу
21
Гальярдини
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Ювентус
Интер
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Ювентус - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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